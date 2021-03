Hellas Verona, Setti: "Sogno di poter regalare il vaccino ai miei abbonati"

Maurizio Setti, presidente dell'Hellas Verona, ha parlato a Tuttosport ripartendo dalle perdite del club a causa del Covid: "Almeno 12-13 milioni a stagione. Le cessioni ci hanno permesso di limitare le perdite, ma hanno rallentato il progetto di crescita dell'azienda". Quali potrebbero essere le soluzioni per uscire dall'emergenza? Le idee sono chiare: "Forse è arrivata l'ora del salary cap. Poi servono stadi più moderni, io ne sogno uno in stile Bayern". Parlando dei tifosi allo stadio invece: "Il rumore delle persone manca tantissimo. Spero che dopo Pasqua si torni a pensare ad almeno mille spettatori. Io ho anche un'idea: vorrei regalare il vaccino ai miei abbonati. Sarebbe uno sforzo importante ma i veronesi lo meriterebbero. Per ora non si può fare ma sono ottimista per il futuro".