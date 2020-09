Higuain, fine carriera inaspettata: può ricominciare dall'altra parte del mondo

Quale sarà il futuro di Gonzalo Higuain? Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport la Juventus aspetta un'offerta per il Pipita perché il pesante ingaggio pesa sulle casse bianconere. Qualcosa si muove negli Stati Uniti, dove ci sono due squadre interessate: la prima è l'Inter Miami, squadra di David Beckham che ha da poco accolto l'ex bianconero Matuidi. L'altra è il New York City, squadra di proprietà dello sceicco Mansour, patron del City. Offerta anche dal Qatar, in particolar modo dall'Al-Duhail, squadra in cui hanno giocato due ex bianconeri come Benatia e Mandzukic.