Higuain flop alla Juve, Gazzetta: "Pensava di rinascere con Sarri, invece..."

Non è stata del tutto positiva l'esperienza alla Juventus di Gonzalo Higuain. Bene i primi due anni, poi l'argentino è diventato un peso, ora è in uscita ma non sarà facile liberarsene. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive che Higuain pensava di rinascere con Sarri, tra Londra (sponda Chelsea) e il ritorno alla Juve: non è andata proprio così. Nervosismi, qualche grande prestazione e molti sospiri profondi.