Higuain mette spalle al muro la Juve: esige una corposa buonuscita per accettare la Roma

Il primo nome sul taccuino della Roma per rafforzare l'attacco resta quello di Gonzalo Higuain. Come si legge sulle pagine de Il Messaggero, al netto delle smentite di rito, a Roma sanno benissimo che il Pipita non resterà alla Juventus. L'argentino non rientra nei piani dei bianconeri, la Roma deve solo attendere che le parti trovino un'intesa sulla buonuscita che Higuain, in questo momento con il coltello dalla parte del manico, esige altissima.