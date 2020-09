Higuain scaricato? Pirlo prova a negare: "Non l'abbiamo mandato via noi..."

L'addio di Gonzalo Higuain alla Juventus dopo 3 anni di gol e successi ha generato qualche polemica, per le modalità con cui è arrivato. Di questo ha parlato Andrea Pirlo in conferenza stampa: "E' stato scritto che lo abbiamo mandato via, ma lui ci aveva comunicato la voglia di partire per andare in un campionato fuori dall'Europa. Di comune accordo abbiamo deciso. Khedira? Non è ancora completamente a disposizione, quando rientrerà vedremo il da farsi".