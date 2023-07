Calcio&Finanza svela il disastro Zhang-Inter: esposizione di 330mln e 40 l’anno solo di interessi

Calcio & Finanza porta alla luce un aggiornamento sulla situazione debitoria dell'Inter, e in particolare del suo presidente Steven Zhang.

Calcio & Finanza porta alla luce un aggiornamento sulla situazione debitoria dell'Inter, e in particolare del suo presidente Steven Zhang. Da quanto emerge, aumenta il debito della famiglia Zhang nei confronti del fondo Oaktree: il riferimento va al finanziamento da 275 milioni di euro firmato nel maggio del 2021, con interessi al 12% e scadenza al maggio 2004.

Le specifiche del prestito

In questa tipologia di prestito, di tipo PIK, non prevede che gli interessi vengano versati anno su anno, ma si accumulano e il pagamento avviene alla fine del finanziamento. E dal bilancio al 31 dicembre 2022 di OCM Luxembourg Sunshine SARL (il tramite con cui Oaktree ha garantito la cifra per il prestito alla proprietà cinese dei nerazzurri), la cifra dell'esposizione è già salita a quota 329,6 milioni di euro rispetto ai 292,1 dell'anno precedente.

Quanti soldi dovuti in più

Nel corso dell'anno solare 2022 sono maturati 37,5 milioni di euro di interessi ai quali vanno aggiunti i 21,1 di quello precedente. A questi poi saranno da sommare anche quelli legati al 2023 e ai primi mesi del 2024: la holding, intanto, ha accantonato circa 57 milioni di euro a fondo rischi qualora dovesse esserci un pagamento anticipato. A garanzia del pagamento c'è Grand Tower Sarl, una delle holding tramite cui Suning controlla l'Inter. In caso di mancato pagamento, andrebbe a Oaktree.