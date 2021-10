Cds - 199cm e 62% di duelli aerei vinti: c'è Djuric per mettere in difficoltà il Napoli

199 centimetri che si sentono, scrive il Corriere dello Sport in riferimento alla Milan Djuric, sottolineando che nessun giocatore ha vinto più contrasti aerei in questo campionato: 49, almeno 10 più di chiunque altro: "La percentuale dei duelli aerei vinti, pari al 62%, con picchi del 100% nella gara col Genoa o del 67% in quella vinta a Venezia. Saltare, contrastare, cercare di far arrivare la palla al compagno sulle rimesse laterali offensive: gli manca solo qualche gol in più. Fin qui ne ha realizzato uno, pesantissimo, contro il Genoa e contro l’Empoli, ad esempio, ha sfiorato quello del possibile 3-4. Proprio per tutte queste sue caratteristiche, Milan Djuric è l’avversario giusto per provare a creare qualche problema a Koulibaly. Colantuono, quindi, dovrebbe confermarlo nell’undici, anche se Simy scalpita".