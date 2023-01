Cds - Beffa Zaniolo: il Milan si tira indietro, restano il Bournemouth o la Roma

Fase di stallo. La Roma ha ricevuto un'offerta molto importante del Bournemouth per Nicolò Zaniolo

Fase di stallo. La Roma ha ricevuto un'offerta molto importante del Bournemouth per Nicolò Zaniolo: 25 milioni più 10 di bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita. Nicolò, tuttavia, non ha dato il proprio gradimento alla trattativa: ha scelto il Milan, con il quale ha un accordo da 3,5 milioni di euro l'anno. Per dare il via libera, però, i Friedkin pretendono un'offerta che pareggi (almeno) quella degli inglesi.