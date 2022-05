CdS - Cavani corteggiato dall'Argentina e costa tantissimo, ma la Salernitana ci prova

La Salernitana sogna Edinson Cavani, è un desiderio del presidente Iervolino, un sogno dei tifosi. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Salernitana sogna Edinson Cavani, è un desiderio del presidente Iervolino, un sogno dei tifosi. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Cavani è in scadenza, è un parametro zero ma costoso assai, perché i suoi contratti - quelli del passato - ovviamente sono stati ricchi e abbondanti: però questa è una fase nuova della sua vita, nella quale sono arrivati anche segnali dall’Argentina, un universo che può diventare concorrenziale per fascino e prestigio".