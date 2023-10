Cds - Clamoroso Roma: Mourinho esonerato se perde a Cagliari, al suo posto Flick

"Pronti a cacciarlo", è il titolo che domina la prima pagina de Il Corriere dello Sport in edicola oggi

"Pronti a cacciarlo", è il titolo che domina la prima pagina de Il Corriere dello Sport in edicola oggi. Secondo l'ultima indiscrezione del quotidiano la proprietà dei Friedkin intende esonerare José Mourinho se la Roma dovesse perdere in trasferta a Cagliari. E non è tutto: per la sostituzione dello Special One si parla già di Hans-Dieter Flick, ex CT della Germania che sarebbe già stato bloccato dal presidente statunitense Dan.