CdS - Colpo Juve, Pogba è un affare fatto! Guadagnerà 32mln più bonus in 4 anni

La Juventus si prepara ad accogliere Paul Pogba. Svincolatosi dal Manchester United, il centrocampista francese arriverà a parametro zero

La Juventus si prepara ad accogliere Paul Pogba. Svincolatosi dal Manchester United, il centrocampista francese arriverà a parametro zero, firmando un contratto di 8 milioni di euro più bonus a stagione che dovrebbe essere di quattro anni. La società ha deciso di compiere uno sforzo ingente sfruttando anche i benefici fiscali del Decreto Crescita sulla tassazione che permetterà di risparmiare un po' di soldi a lordo. A scriverlo è il Corriere dello Sport, che dà per fatto l'affare. L'annuncio - si legge - avverrà a luglio per questioni di bilancio.