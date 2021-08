CdS - Flop Cristiano Ronaldo: alla Juve ogni suoi gol è costato oltre 3mln

A oggi Cristiano Ronaldo alla Juventus è costato all’incirca 305 milioni, fra transfer e ingaggio. Facendo il conto della serva, il prezzo di ogni suo gol supera i 3 milioni di euro, per la precisione 3.019.802. Ronaldo ha fatto indubbiamente crescere il club nel suo complesso, migliorandone lo standing internazionale. Ha anche inciso sull’incremento del fatturato societario, ma poi - purtroppo per la Juve e per tutti - la pandemia ha vanificato lo sforzo prodotto, azzerando i vantaggi finanziari derivati dalla sua presenza. Si è rivelato, insomma, un investimento “investito” perfino dalla sfiga. Lo scrive il Corriere dello Sport.