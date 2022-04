CdS - Futuro Dybala: a sorpresa la sua priorità in Italia non è l'Inter

GIOVANILI PRIMAVERA, PARI CASALINGO PER GLI AZZURRINI: FINISCE 1-1 COL TORO Il Napoli Primavera ha pareggiato con il Torino per 1-1 nella 26esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION allo stadio Arena di Cercola. Il Napoli Primavera ha pareggiato con il Torino per 1-1 nella 26esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION allo stadio Arena di Cercola. LE ALTRE DI A LAZIO, IL FUTURO È UN REBUS: SARRI IN DUBBIO E MEZZA SQUADRA IN PARTENZA Non sarà ancora il vertice da dentro o fuori, ma sarà sicuramente significativo per il futuro di Sarri l’incontro odierno a Formello con Lotito e Tare. Non sarà ancora il vertice da dentro o fuori, ma sarà sicuramente significativo per il futuro di Sarri l’incontro odierno a Formello con Lotito e Tare.