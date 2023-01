CdS - Giuntoli per l'estate è su Vicario: piace moltissimo il portiere dell'Empoli

Sul Corriere dello Sport si parla dell'arrivo del nuovo vice-Meret, ma non solo

© foto di Image Sport

Oggi Gollini si allenerà con la squadra per la prima volta e domenica andrà in panchina con la Roma. Sul Corriere dello Sport si parla dell'arrivo del nuovo vice-Meret, ma non solo: il quotidiano conferma le voci di un interesse del Napoli per Guglielmo Vicario.

Così scrive il quotidiano: "Ma il capitolo portieri non finisce così: il ds Giuntoli ha cominciato a seguire molto attentamente le vicende di Guglielmo Vicario, ventiseienne baluardo dell’Empoli entrato nel giro della Nazionale che in ottica futura piace moltissimo."