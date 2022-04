Cds in pressione su Gasperini: "E' l'ultima chiamata per la Champions"

Ultima chiamata, o quasi, scrive il Corriere dello Sport raccontando che Gasperini è arrivato al bivio per la qualificazione alla Champions

Ultima chiamata, o quasi, scrive il Corriere dello Sport raccontando che Gasperini è arrivato al bivio per la qualificazione alla Champions: "Il punto di partenza si chiama Napoli, quello d'arrivo Hellas Verona: di mezzo il viaggio andata e ritorno da Lipsia e la trasferta di Sassuolo, cinque gare in cui Gian Piero Gasperini capirà se potrà tentare un improbabile recupero o se la Dea dovrà dedicarsi alla scalata in Europa League. Per non trovarsi spaesati sarà necessario iniziare a mettere il primo mattoncino, in un big match che vale parecchio anche dalla parte opposta: se a Bergamo ci si gioca mezza qualificazione alla prossima Champions, i sogni azzurri hanno una leggera sfumatura tricolore".