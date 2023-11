Cds - Insigne spinge per la Lazio: la sua famiglia vuole tornare in Italia

Tentazione umanissima quella di Lorenzo Insigne. Se lascerà Toronto farà di tutto per tornare in Italia

© foto di www.imagephotoagency.it

Tentazione umanissima quella di Lorenzo Insigne. Se lascerà Toronto farà di tutto per tornare in Italia. E quale miglior club della Lazio potrebbe fare al suo caso? Sarri gli ricorda i bei tempi di Napoli, i grandi colpi e la Grande Bellezza. Immobile gli ricorda gli inizi a Pescara, sotto la guida di Zeman, anche le giornate trascorse in Nazionale, le estati vissute con le famiglie. Lorenzinho, a 32 anni, è chiamato ad una nuova scelta di vita. C’era una volta l’America nel suo futuro, non c’è più.

Il campionato del Toronto si è concluso con un ultimo posto. Insigne ha giocato solo una delle ultime cinque partite. A fine ottobre è entrato in collisione con un tifoso. La sua famiglia già da tempo spingeva per tornare a casa, i tormenti calcistici stanno accelerando il rientro. Vuole rilanciarsi alla grande. Lo scrive il Corriere dello Sport.