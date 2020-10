CdS - Juve, ecco cosa rischiano i giocatori che hanno infranto la "bolla"

L'edizione odierna del "Corriere dello Sport" fa il punto sui 7 giocatori della Juventus che hanno infranto la "bolla" per raggiungere i ritiri delle rispettive nazionali (Bentancur, Dybala, Cuadrado, Danilo, Ronaldo e Demiral) o per tornare a casa (Buffon): la procura di Torino ha aperto un fascicolo sulla vicenda, e, qualora non dovessero esserci gli estremi di reato, il tutto diventerà di competenza della Prefettura del capoluogo piemontese. In quel caso, i giocatori bianconeri che hanno infranto la "bolla" andrebbero incontro ad una multa da massimo mille euro per illecito amministrativo.