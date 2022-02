CdS - La Juve non si ferma più: prenotato anche Kessié in estate a parametro zero

Franck Kessie, centrocampista classe 1996 della nazionale ivoriana, in scadenza di contratto con il Milan, sarebbe il grande obiettivo della Juventus a centrocampo in vista della prossima stagione. Come riportato dal "Corriere dello Sport", i bianconeri sarebbero già al lavoro con l'entourage del giocatore per tentare il gran colpo a parametro zero, visto che il rinnovo di Kessie con il Milan, ad oggi, sarebbe complicatissimo. Ne sapremo di più nei prossimi mesi.