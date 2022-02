CdS lancia l'allarme: "Inter, aria di crisi. Nelle ultime 5 media salvezza e non da scudetto"

"Inter, aria di crisi. Nelle ultime 5 media salvezza, non Scudetto" scrive il Corriere dello Sport analizzando il momento dell'Inter. Nerazzurri ko a San Siro contro il Sassuolo ammazza-grandi. In Serie A i campioni d'Italia non vincono dal 22 gennaio e nelle ultime cinque giornate hanno conquistato appena 5 punti, uno nelle ultime tre: una media salvezza, più che da Scudetto. Contro i neroverdi, la formazione di Inzaghi ha pagato a caro prezzo l'approccio sbagliato. La vetta è sempre nel mirino ma il ko con i neroverdi apre la prima crisi nerazzurra.