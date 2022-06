CdS - Lazio ferma sul mercato: Sarri è agitato e c'è la possibilità di una rottura clamorosa

La Lazio al momento è ferma sul mercato perché non è arrivata alcuna proposta indecente per Milinkovic-Savic.

La Lazio al momento è ferma sul mercato perché non è arrivata alcuna proposta indecente per Milinkovic-Savic, con la cui cessione il club sperava di finanziare le entrate. E Maurizio Sarri adesso è agitato, scrive il Corriere dello Sport: “Non c’è molto tempo da perdere e Sarri, dal suo buen ritiro in Toscana, sta iniziando ad agitarsi perché è un tecnico che preferisce lavorare subito con tutta la rosa per trasmettere i suoi principi tattici, mai facili da apprendere per chi non li conosce. Al momento Mau tace, ma gli spifferi cominciano ad arrivare: il 6 luglio, primo giorno ad Auronzo, il tecnico farà le proprie valutazioni e si confronterà con la società. Possibilità di una rottura clamorosa? Al momento non c’è alcun segnale, ma tutto può accadere, nel bene o nel male”.