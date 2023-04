CdS - Maleh sa come ferire il Napoli: è il favorito per sostituire Blin

Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come il centrocampista ex Fiorentina sia l’indiziato numero uno per prendere il posto di Blin

TuttoNapoli.net © foto di Federico De Luca 2023 Youssef Maleh ed una ottima tradizione contro il Napoli. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come il centrocampista ex Fiorentina sia l’indiziato numero uno per prendere il posto di Blin a centrocampo nella gara contro la formazione partenopea.