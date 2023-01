Cds - Nicola cambia la Salernitana: col Napoli difesa a 4, le ultime di formazione

Nicola perde anche Ivan Radovanovic (sintomi influenzali) alla vigilia del derby dopo Bronn e Fazio, bloccati da problemi muscolari

Nicola perde anche Ivan Radovanovic alla vigilia del derby dopo Bronn e Fazio, bloccati da problemi muscolari. Lo scrive il Corriere dello Sport facendo il punto sulla Salernitana: "Difesa in piena emergenza e uomini contati anche sugli esterni. Ma la squadra è chiamata a reagire dopo questa paradossale settimana e la mortificante sconfitta di Bergamo. L’allenatore granata medita un cambio di modulo per coprirsi di più in difesa, in particolare sulle corsie laterali.