Cds - "Quel 4-1 di Piatek su Dusan Vlahovic", già si mette in discussione il serbo alla Juve

"Quel 4-1 di Piatek su Dusan Vlahovic" scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport. Piatek rilancia le ambizioni della Fiorentina di Vincenzo Italiano, forse la sorpresa più grande della stagione. Il contraccolpo dopo la cessione di Vlahovic non c'è stato: quattro partite, una sconfitta e tre vittorie, due con l’Atalanta, in casa e fuori. Ma, come sottolineato da Polverosi, restando ai numeri c'è qualcosa di clamoroso: "dal giorno del suo trasferimento alla Juve, il serbo bianconero ha segnato un gol, il suo sostituto viola quattro (l’altro, il quinto, lo ha segnato a Napoli, entrando al posto di Vlahovic). Diciamo con estrema onestà che ci aspettavamo il contrario, o quasi".