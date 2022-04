CdS - Sorpresa Dybala: a sorpresa la sua priorità in Italia non è l'Inter

Interessante suggestione di mercato lanciata stamattina dal Corriere dello Sport che dedica la sua prima pagina a Paulo Dybala

Interessante suggestione di mercato lanciata stamattina dal Corriere dello Sport che dedica la sua prima pagina a Paulo Dybala, quest'estate in scadenza con la Juventus. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla testata, se il numero 10 bianconero decidesse di rimanere in Italia, la sua destinazione preferita sarebbe il Milan. Ad ogni modo la priorità per Dybala è guardarsi intorno prima all'estero.