CdS su Mourinho: "Dopo il Napoli, l'idea di complicare la vita all'Inter lo stuzzica"

José Mourinho si avvicina alla partita che combina un passato glorioso e il suo presente in giallorosso scegliendo di non parlare. Le lamentele per l'arbitraggio di Napoli, unite alla designazione del milanese Sozza per la sfida di San Siro, l'hanno indotto a rinunciare alla conferenza della vigilia. La sua Roma, ad ogni modo, è convinta di poter sfidare l'Inter senza complessi di inferiorità: il primo a crederlo - sottolinea il Corriere dello Sport - è soprattutto lo Special One, al quale questa volta non basteranno gli applausi della Curva Nord. L'idea di complicare la corsa agli amici nerazzurri, assicura il quotidiano, lo stuzzica non poco.