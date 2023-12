Cds su Zhang: "Vuole lo scudetto ma non spende. E a gennaio zero rinforzi"

"Una stella che non spende". Così titola l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport - Stadio a proposito dell'Inter e del suo presidente Steven Zhang

"Una stella che non spende". Così titola l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport - Stadio a proposito dell'Inter e del suo presidente Steven Zhang, che vuole lo Scudetto a tutti i costi per aggiungere un titolo al suo regno. "Non c'è budget per gennaio, eppure serve un innesto. Il presidente vuole il 20° scudetto ma non darà rinforzi a Inzaghi", si legge nel sottotitolo dell'articolo che ricorda come Zhang da giugno scorso non si sia più fatto vedere a Milano.