Cds - Thiago Motta-Juve, a Bologna sono stufi. Il tecnico ha tranquillizzato il club

Thiago Motta nuovo allenatore della Juventus? A Bologna non ne sanno nulla e il ritornello comincia ad aver stancato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Thiago Motta nuovo allenatore della Juventus? A Bologna non ne sanno nulla e il ritornello comincia ad aver stancato dalle parti di Casteldebole. Sul tema torna l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport - Stadio, spiegando come il tecnico non abbia comunicato assolutamente ancora nulla al suo presidente Joey Saputo, con cui ha un rapporto quotidiano e pure amichevole, e come neanche la Juventus abbia preso una decisione che possa essere considerata definitiva su colui che occupa oggi la panchina della Signora, Massimiliano Allegri. Inoltre pare che Motta abbia assicurato ai suoi dirigenti di non aver deciso niente sul proprio futuro, vuole pensare solo all'oggi e alla qualificazione in Europa.