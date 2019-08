I "colpi da sogno" della Fiorentina: Ribery in testa, seguiti anche Suso e Balotelli

Sogni di mercato per la Fiorentina. Ma anche potenziali trattative. La nuova dirigenza americana sta cercando altri rinforzi per l'attacco e nelle ultime ore sta provando a convincere Franck Ribery ad accettare il progetto viola. L'ex Bayern Monaco attualmente è svincolato e, come riferisce Sky Sport, ha rifiutato le offerte da squadre olandesi, russe e saudite. Rocco Commisso spera in un'apertura da parte del giocatore che, a 36 anni, vivrebbe la sua prima esperienza in Italia.

Altre due idee per l'attacco sono quelle che portano a Suso e Balotelli, su cui è però fortissimo il Flamengo. Per il momento, queste due operazioni si stanno dimostrando molto difficili soprattutto per i costi, ma la Fiorentina continua a lavorare per un colpo in attacco da regalare a Montella. Con il nome di Ribery sempre più in testa.