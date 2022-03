Corriere - Perquisizioni Juve, i PM: "Prassi custodire documenti all'esterno e poi distruggerli"

Corriere.it fa il punto su quelle che sono state le perquisizioni di oggi della Guardia di Finanza in merito all'indagine sulla Juventus.

Corriere.it fa il punto su quelle che sono state le perquisizioni di oggi della Guardia di Finanza in merito all'indagine sulla Juventus e sulle nuove accuse di falso in bilancio. Scrive il portale dell'autorevole giornale che "è dalla corrispondenza con il capo dell’ufficio legale juventino, Cesare Gabasio, che gli investigatori sono arrivati ai nomi dei professionisti degli studi legali oggetto di perquisizioni (e non indagati): studio Weigmann di Torino, Winthers di Milano, Legance di Milano e avvocato Paolo Rodella, a Roma. C’è poi un particolare che i pm sottolineano nel decreto di perquisizione autorizzato dal gip Ludovico Morello: «È emersa la prassi di custodire all’esterno della sede (Juve, ndr), alcuni documenti riservati, poi destinandoli alla "distruzione" una volta esaurita la funzione di "garanzia"». Perquisiti alla ricerca di documenti anche due studi di commercialisti, a Milano e Torino, e la World soccer agency, di Roma, in particolare gli uffici dell’agente Alessandro Lucci".