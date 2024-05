Corsera - Allegri logorato dall'affare Motta: una cosa ha fatto infuriare il tecnico

La trattativa della Juventus per Thiago Motta, futuro allenatore bianconero, è stata la goccia che ha fatto esplodere il vaso Allegri

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La trattativa della Juventus per Thiago Motta, futuro allenatore bianconero, è stata la goccia che ha fatto esplodere il vaso Allegri. Ne parla il Corriere della Sera oggi in edicola: "È stata (anche) questa trattativa, che certo non s’imbastisce in pochi giorni, a logorare lo spirito e l’orgoglio di Allegri, alla lunga, fino all’esplosione dell’altra notte.

O meglio, stavolta, pure per uno pratico come lui, più della sostanza, poté la forma: è stata l’idea che pian piano s’è fatta certezza, di non conoscere nulla, di non essere stato messo al corrente dei piani futuri, l’aspetto che più ha fatto infuriare l’allenatore juventino".