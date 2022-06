CorSera critica mercato Juve: "Senza consistenza, si vaga nel buio senza meta"

Roberto Perrone nel suo commento odierno per Il Corriere dello Sport ha inquadrato così la situazione della Vecchia Signora

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Roberto Perrone nel suo commento odierno per Il Corriere dello Sport ha inquadrato così la situazione della Vecchia Signora a poco più di due settimane dall'inizio della stagione con il raduno bianconero: "Di cosa parliamo quando parliamo di Juventus. Di una progettazione che stenta a prendere la rincorsa, di tante foto (compresa quella di Allegri con l'espressione un po' così di chi sta a Montecarlo con il ds del PSG) che finora formano un album ma non una nuova squadra, una nuova speranza. (...) Al di là delle futili considerazioni su Allegri e il suo "gioco", è sul piano dei risultati che c'è stato un ulteriore peggioramento. Per questo lo scatto in avanti dovrebbe essere ancora più netto. Invece, passato l'effetto Vlahovic, il programma juventino pare procedere senza una meta o con troppe mete. Insomma senza una reale consistenza".