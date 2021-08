CorSera: "Dopo Hakimi e Lukaku, il rischio è perdere anche Lautaro"

In casa Inter le sorprese, amare, potrebbero non essere finite. Infatti dopo Hakimi e Lukaku, potrebbe essere Lautaro Martinez a lasciare i nerazzurri: il Times parla di un'offerta di 70 milioni più 20 di bonus e, come si è visto, la capacità di resistenza dell'Inter è quasi nulla. Molto conterà la volontà dell'attaccante e la pesantezza dell'offerta che se dovesse alzarsi farebbe vacillare gli Zhang, preoccupati più dalle imposizioni del governo cinese che dalle proteste dei tifosi e intenti a rientrare dal prestito di 275 milioni girato dal fondo americano Oaktree a Great Horizon, società tramite cui Suning controlla l'Inter.