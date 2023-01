Corsera elogia Allegri: "Dalla battuta su Grassani all'esultanza, è cambiato dopo il -15"

È un Massimiliano Allegri diverso quello visto durante e dopo la sfida tra Juventus e Atalanta, la prima dopo la notizia dei 15 punti di penalizzazione

È un Massimiliano Allegri diverso quello visto durante e dopo la sfida tra Juventus e Atalanta, la prima dopo la notizia dei 15 punti di penalizzazione dati ai bianconeri. Come riporta questa mattina il Corriere della Sera, il tecnico al 3-3 di Danilo si è lasciato andare ad un'esultanza che probabilmente non ha mai fatto fin dal suo primo ciclo in bianconero. Un urlo liberatorio, per mostrare vicinanza ai suoi ragazzi che hanno avuto una grande razione a quanto avvenuto nelle ore precedenti.