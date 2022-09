Corsera - Il re è nudo, Allegri pentito di essere tornato alla Juve: lo salva solo lo stipendio

Massimiliano Allegri è avvilito, deluso e forse pentito di essere tornato nel posto dove si era affermato come uno dei migliori al mondo

Il re è nudo. Massimiliano Allegri è avvilito, deluso e forse pentito di essere tornato nel posto dove si era affermato come uno dei migliori al mondo. Adesso, dopo gli 0 titoli dell’anno scorso, è un uomo solo di fronte alla crisi. Lo riporta il Corriere della Sera, scrivendo che il tecnico aveva scelto di tornare per ridare magia a quell’ambiente a lui caro, e invece ora si chiede se avesse fatto meglio ad accettare la corte di Marotta all’Inter o quella del Real Madrid. La Juve ha smarrito il proprio DNA: una squadra che non mollava mai, ora si arrende alle prime difficoltà. Ora anche Allegri è nel mirino, con i tifosi sui social che chiedono a gran voce il suo esonero: “Non sono a rischio” dice lui, ma a salvarlo, al momento, è solo lo stipendio da 7 milioni (più 2 di bonus) annui.