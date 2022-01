CorSera - Ilicic di nuovo fermo: sta di nuovo male, come nella prima ondata

Josip Ilicic è di nuovo out ma non per motivi fisici. Il Corriere della Sera scrive delle sue difficoltà e del momento difficile che sta passando, periodo simile a quello durante la pandemia quando il calciatore sloveno cadde in depressione: "La situazione è più ingarbugliata di quanto potesse sembrare inizialmente. Purtroppo pare che il malessere sorto dopo la prima ondata epidemica — con drammatiche conseguenze per Bergamo e provincia — che aveva risvegliato molte paure nel campione sloveno, sia tornato. Una circostanza gestita con estrema delicatezza da parte dei nerazzurri".