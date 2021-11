CorSera - Milan, Rebic in campo solo nel 2022: salterà il Napoli

Non arrivano purtroppo buone notizie dall'infermeria per il Milan e per Stefano Pioli in merito alle condizioni di Ante Rebic: il croato si è infatti fatto male nella rifinitura prima della Fiorentina tentando un colpo di tacco e si è procurato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l'attaccante rossonero tornerà in campo a gennaio dopo la sosta per le festività natalizie.