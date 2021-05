CorSera - Paratici via dalla Juve anche per il caso Suarez: rischia anche Agnelli

Lascia la Juventus Fabio Paratici, il manager che ha portato Ronaldo. E il dubbio che questo sia l'inizio della fine dell'era del Cristiano bianconero - scrive il Corriere della Sera - si fa insistente. Proprio lo sbarco di CR7 con il licenziamento di Marotta e la conseguente promozione di Paratici anno creato le prime crepe. Il dirigente lascia la Juve per gli errori che hanno portato al "caso Suarez", coi relativi danni d'immagine al club. La temperatura è alta e anche Agnelli, seppure sul lungo periodo, rischia il posto. Federico Cherubini da ds diventa capo dell'area sportiva e farà mercato, è però probabile l'inserimento di una figura sopra di lui, come Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, o Maurizio Arrivabene, ex team principal della Ferrari.