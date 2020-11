CorSera - Pirlo in crisi: luna di miele già finita e i giocatori sono confusi

Juve in crisi dopo il pareggio contro il Benevento. L'edizione odierna del Corriere della Sera scrive: "La luna di miele tra Andrea Pirlo e la sua squadra è finita ed è costata un discreto gruzzolo di punti. Gli alibi — tempi ristretti, nessun ritiro e zero amichevoli, inesperienza assoluta — sono ormai esauriti, un po’ per tutti. I 6 punti lasciati per strada con Crotone, Verona e Benevento, oltre ai 4 persi all’Olimpico contro le due romane sarebbero costati un processo ad Allegri e una sentenza definitiva a Sarri. Con Pirlo ci sono stati entusiasmo, curiosità e pazienza nell’ambiente bianconero: normale e giusto che fosse così. Ma qualche dubbio comincia ad emergere su questi primi tre mesi di lavoro, che hanno portato 6 punti in meno rispetto al 2019 e 6 lunghezze di distacco dal Milan: troppe dopo 9 gare per non pensare a qualche difetto strutturale di macchina e piloti.