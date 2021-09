CorSera sul rientro sudamericani: "Juventus club più danneggiato"

"Sud America, tour de force dei Nazionali. Juve e Napoli, voli charter per il rientro". Così titola il Corriere della Sera. La squadra italiana più danneggiata è la Juventus, perché in Sud America ha 5 calciatori: Dybala, Cuadrado, Danilo, Alex Sandro, Bentancur. Va aggiunto McKennie che però gioca con gli Usa il giorno precedente: lo juventino non ha rispettato le norme Covid, difatti è stato escluso dalla Nazionale contro il Canada. Situazione delicata per la Juve, perché dovrà scendere in campo già sabato alle 18 a Napoli. Lo scrive il Corriere della Sera.