CorSera sulla Juventus: "Non sarà facile ritrovarsi dopo il ko di Napoli"

Come scrive il Corriere della Sera, a Malmoe, in casa di Ibrahimovic, per ritrovare un po’ di vera Juventus, in attesa di sfidare lo svedese domenica prossima. Rispetto alla rimonta subita a Napoli, Allegri ritrova i sudamericani ma deve ancora fare a meno di Chiesa, alle prese con un risentimento ai flessori e Bernardeschi per un problema al ginocchio. Uomini chiave come Dybala, Cuadrado e Danilo tornano ai posti di comando. Ritrovarsi non sarà facile: i blackout tecnici e di concentrazione si susseguono ormai da tempo. Urgono reazioni concrete e prolungate, senza sottovalutare nessuno.