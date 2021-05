Dagospia - Juve, Agnelli sempre in bilico. Ma l'erede Nasi tifa Torino

Andrea Agnelli via dalla Juventus. Dagospia insiste sulla possibilità che l’attuale presidente possa lasciare il club bianconero. Per il portale guidato da Roberto D’Agostino, il dubbio non riguarda il se ma il quando: Agnelli vorrebbe rimanere in sella almeno fino a dicembre, ma tutto dipenderà da John Elkann. Sempre Dagospia, però, riporta un’indiscrezione sul possibile successore: Alessandro Nasi sarebbe infatti tifoso del Torino. Il cugino di Agnelli e Jaki Elkann, designato per la successione alla guida della Vecchia Signora, sarebbe stato addirittura avvistato a tifare Toro tra gli ultras granata in curva.