Dazn - Juve, grande apprensione per Chiesa: sospetta lesione al crociato

Grande apprensione in casa Juventus per Federico Chiesa, uscito per un problema al ginocchio nella sfida contro la Juventus. Le ultime sull'attaccante bianconero la ha riferite, attraverso Twtter, il giornalista Dazn Davide Bernardi: "Grande apprensione per le condizioni di Chiesa. Ha lasciato l'Olimpico, trasportato verso il Pullman della Juve, sul mezzo della Croce Rossa. Si teme una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro".

