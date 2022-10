DAZN, Marelli: "Rigore? Un rigorino, ma l'esordio della Caputi è stato buono"

"È stata la prima partita di tante, la ragazza ha veramente qualità".

Dagli studi di Dazn, Luca Marelli commenta così la prima gara in serie A per Maria Sole Ferrieri Caputi: "È stata la prima partita di tante, la ragazza ha veramente qualità. Deve diventare la normalità, ovvero un arbitro che si guadagna le prestazioni sul campo. Oggi è andata molto bene, nonostante l'emozione dell'esordio. Il rigore? È un rigorino, quelli che Rocchi non vorrebbe vedere, ma nel complesso la prestazione è stata buona".