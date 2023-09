Dazn rivoluziona la telecronaca: nel derby commento a tre voci, ecco chi ci sarà

Novità in senso assoluto in vista del derby di sabato alle 18 fra Inter e Milan, quella che ha in programma DAZN.

Novità in senso assoluto in vista del derby di sabato alle 18 fra Inter e Milan, quella che ha in programma DAZN. La piattaforma infatti, si legge su L'Interista, per l'occasione ha previsto un doppio commento tecnico al fianco del telecronista Pierluigi Pardo. A commentare le gesta dei ragazzi di Inzaghi e Pioli, così, ci saranno sia Andrea Stramaccioni (tecnico dell'Inter nel 2012-2013) e Massimo Ambrosini (ex giocatore del Milan dal '95 al '97 e dal '98 al 2013).