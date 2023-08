Dazn - Sassuolo, nessun caso Berardi: rientrerà contro il Napoli

Secondo Dazn non c'è nessun caso per l'assenza di domenica scorsa contro l'Atalanta.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ci sarà Domenico Berardi per Napoli-Sassuolo? Secondo Dazn non c'è nessun caso per l'assenza di domenica scorsa contro l'Atalanta. Come già spiegato da SassuoloNews, il giocatore aveva facoltà di essere presente o meno al Mapei Stadium ma ha scelto di non esserci, con la moglie Francesca Fantuzzi che ha postato una stories provocatoria che ritraeva Mimmo in piscina insieme alla famiglia, con tanto di orario (18.05) e dunque a 25 minuti dal debutto in campionato del Sassuolo contro l'Atalanta. L'emittente spiega la posizione del Sassuolo: "Nessun caso per l’assenza, ci aspettiamo che possa rientrare in gruppo con il Napoli.

Questo filtra da casa Sassuolo, Carnevali è stato molto chiaro e la questione è risolta. Aveva facoltà di essere presente o meno allo stadio e ha scelto di non esserci".