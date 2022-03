Domani: "I fari dell'antiriciclaggio sul gruppo Iervolino". Pres. Salernitana nega e denuncia

Sulle pagine di Domani, trova spazio un'inchiesta giornalistica del quotidiano su Danilo Iervolino.

"I segreti di Mister Espresso". Così, sulle pagine di Domani, trova spazio un'inchiesta giornalistica del quotidiano su Danilo Iervolino. Da inizio anno nuovo proprietario della Salernitana, l'imprenditore campano è stato il fondatore dell'Università telematica Pegaso e in tempi recenti ha ampliato i suoi interessi all'editoria, rilevando dal gruppo della famiglia Elkann la rivista L'Espresso, trovando sin da subito una forte resistenza da parte della redazione.

Sotto i riflettori dell'antiriciclaggio, ma nega e promette querela. Il punto focale dell'inchiesta portata avanti da Domani, che ovviamente potete leggere in versione integrale sul quotidiano in edicola oggi, riguarda l'interesse dell'antiriciclaggio su alcune operazioni del gruppo guidato da Iervolino, tra cui proprio l'acquisizione della Salernitana, nell'ambito della quale - scrive Domani - le autorità di sorveglianza avrebbero evidenziato alcune anomalie sospette. Da parte sua Iervolino, attraverso i suoi legali, avrebbe fatto sapere al quotidiano di non voler rispondere ai quesiti posti perché "connotati da una strumentale capziosità che disvela un chiaro intento diffamatorio tracimante in nuce i canoni di verità, critica e continenza". Il patron della Salernitana avrebbe quindi presentato una denuncia preventiva, che non ha però fermato il quotidiano da pubblicare la propria inchiesta. Sul punto, per la cronaca, il CDR de L'Espresso ha fatto sapere di aver "appreso con sconcerto il contenuto della risposta fornita da Danilo Iervolino, prossimo possibile editore della nostra testata, alle domande legittime formulate dal quotidiano Domani nell’ambito di un’inchiesta giornalistica".