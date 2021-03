Espn, Martinez: "Lozano può cambiare ruolo in Nazionale"

Daniel Martinez, giornalista di ESPN, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Lozano potrebbe giocare da falso nove in Nazionale, oppure nella sua posizione naturale. Valutazioni in corso da parte del ct. Sappiamo che la punta non è la sua posizione naturale, vedremo dove giocherà.

Napoli? La stagione è stata particolare, difficile, le assenze hanno inciso. Ora la squadra di Gattuso è in forma ma anche l'Atalanta è molto forte".