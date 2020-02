I finali delle gare: incredibili pareggi per Atalanta e Milan, tutto facile per la Lazio

Concluse le tre partite delle 15: Il Verona passa indenne a San Siro, al gol di Faraoni risponde Calhanoglu con una punizione deviata, i rossoneri giocano in superiorità numerica per l'espulsione di Amrabat, ma non portano i 3 punti a casa. Tutto facile per la Lazio che va a valanga sulla Spal: Immobile e Caicedo scatenati. Incredibile pareggio per l'Atalanta che impatta sul Genoa, gli ospiti portano a casa 1 punto prezioso nonostante l'espulsione di Behrami.

DI SEGUITO MARCATORI E RISULTATI:

Milan-Verona 1-1 (13' Faraoni, 29' Calhanoglu)

Lazio-Spal 5-1 (4', 29' Immobile, 16', 38' Caicedo, 58' Adekanye, 65' Missiroli)

Atalanta 2-2 (12' Toloi, 19' rig. Criscito, 33' Sanabria, 35'Ilicic)