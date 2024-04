Gazzetta - Acerbi, ritorno alla normalità: gol sfiorato e tributo dalla Curva Nord

Notte particolare per Francesco Acerbi, che tornava in campo dopo le due settimane di polemiche

© foto di www.imagephotoagency.it

Notte particolare per Francesco Acerbi, che tornava in campo dopo le due settimane di polemiche per il diverbio con Juan Jesus. Il difensore nerazzurro ha incassato con piacere subito un coro della Curva Nord, che per la Gazzetta dello Sport è stato quasi una introduzione alla serata senza seguito durante il match. Un ritorno alla normalità, poi, perché la partita è scivolata via senza particolari sussulti. Anzi, a fine primo tempo ha avuto sul destro anche la chance per il gol: ribattuto.