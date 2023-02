Gazzetta - Allegri ha un solo modo per salvare la stagione della Juve

Il -15 in classifica ha pregiudicato e non poco il cammino verso la zona europea della Juventus. I bianconeri però non si sono dati per vinti

Il -15 in classifica ha pregiudicato e non poco il cammino verso la zona europea della Juventus. I bianconeri però non si sono dati per vinti e tenteranno il tutto per tutto per rientrare in lotta per un posto nelle competizioni internazionali. L'alternativa però, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, riguarda le due coppe in cui la squadra di Massimiliano Allegri è ancora in corsa. La Coppa Italia, che vale l'accesso all'Europa League, e la stessa Europa League, che in caso di successo varrebbe un posto nella prossima Champions League.